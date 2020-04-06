2020-04-06T17:06:34+03:00
Общество

В Тверской области в поддержку предпринимателей запустили флешмоб

Присоединиться к акции могут только тверские представители бизнес-сектора
Александр ЖМУЛИН
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Информационную поддержку родным предпринимателям организует областное правительство совместно с центром "Мой бизнес".Информационную поддержку родным предпринимателям организует областное правительство совместно с центром "Мой бизнес".Фото: Александр ЖМУЛИН
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Областное правительство совместно с Центром «Мой бизнес» запускает социальный флешмоб «Покупай тверское». Его суть в том, чтобы оказать информационную поддержку тверским предпринимателям, продолжающим работать в сложное время пандемии.

Заявку на участие в флэшмобе и соответственно получение информподдержки можно оставить в соцсетях министерства экономического развития Тверской области.

Как сообщило областное правительство, первым участником флешмоба стала ООО «Тверская фабрика печати». Предприятие готово работать в круглосуточном режиме, выполнять заказы в сжатые сроки без потери качества.

Эта фабрика одной из первых воспользовалась принятыми в регионе антикризисными мерами поддержки. В частности, получила заём в областном Фонде содействия предпринимательству - 5 млн рублей под 3% годовых.

По поручению губернатора Игоря Рудени в регионе подготовлен и утверждён первый пакет мер по обеспечению устойчивости экономики Верхневолжья. На их реализацию направят порядка 1,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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