2020-04-06T16:36:39+03:00
Общество

Дорожники начали убирать смёт на Волоколамском проспекте Твери

Также улицы города обрабатывают дезинфицирующим раствором
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери продолжается уборка и дезинфекция улиц Фото: администрация ТвериВ Твери продолжается уборка и дезинфекция улиц Фото: администрация Твери
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В Твери работники МУП "ЖЭК" продолжают убирать смёт с магистральных улиц Твери. 6 апреля бригады приступили к расчистке Волоколамского проспекта.

В минувшие выходные в уборке улиц было задействовано восемь бригад. За три дня с городских улиц вывезли 482 кубометра смёта.

Продолжаются работы и по профилактической дезинфекции объектов улично-дорожной сети.

- Технику МУП "ЖЭК" заправляют специальным раствором, состав которого безопасен для здоровья и изготовлен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - сообщили в администрации Твери.

Улицы обрабатывают по ночам при благоприятных погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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