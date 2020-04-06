Дорожники начали убирать смёт на Волоколамском проспекте Твери

6 Апр 2020 2020-04-06T16:36:39+03:00

В Твери продолжается уборка и дезинфекция улиц Фото: администрация Твери

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В Твери работники МУП "ЖЭК" продолжают убирать смёт с магистральных улиц Твери. 6 апреля бригады приступили к расчистке Волоколамского проспекта.

В минувшие выходные в уборке улиц было задействовано восемь бригад. За три дня с городских улиц вывезли 482 кубометра смёта.

Продолжаются работы и по профилактической дезинфекции объектов улично-дорожной сети.

- Технику МУП "ЖЭК" заправляют специальным раствором, состав которого безопасен для здоровья и изготовлен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - сообщили в администрации Твери.

Улицы обрабатывают по ночам при благоприятных погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU