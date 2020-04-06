Полиция ищет вандалов, устроивших погром на кладбище в Тверской области
Инцидент произошел в Кимрском районе
Полиция ищет злоумышленников, разгромивших кладбище в Тверской области Фото: архив "КП"
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В Тверской области полицейские ищут вандалов, которые устроили погром на кладбище в Кимрском районе.
Напомним, об индиденте 6 апреля сообщили местные жители. Злоумышленники прошлись по всему кладбищу между Бургорой и Титовым - ломали памятники, срывали таблички с надгробий. С некоторых фотографий вандалы даже попытались снять дюралевые рамки.
- На место выезжала следственно-оперативные группа. Сейчас ведется розыск злоумышленников, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU