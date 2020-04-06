Полиция ищет вандалов, устроивших погром на кладбище в Тверской области

6 Апр 2020 2020-04-06T16:15:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области полицейские ищут вандалов, которые устроили погром на кладбище в Кимрском районе.

Напомним, об индиденте 6 апреля сообщили местные жители. Злоумышленники прошлись по всему кладбищу между Бургорой и Титовым - ломали памятники, срывали таблички с надгробий. С некоторых фотографий вандалы даже попытались снять дюралевые рамки.

- На место выезжала следственно-оперативные группа. Сейчас ведется розыск злоумышленников, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU