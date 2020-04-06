2020-04-06T16:26:47+03:00
Происшествия

Пьяный житель Твери поджег входную дверь в квартиру бывшей супруги

Ему грозит пять лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали злоумышленникаПолицейские задержали злоумышленникаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию обратилась жительница многоэтажки в Пролетарском районе Твери и сообщила, что неизвестный поджег дверь ее квартиры.

Вместе с участковыми место происшествия осмотрели полицейские, установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 37-летний местный житель.

В полиции выяснилось, что это бывший муж потерпевшей. Злоумышленник пришел к бывшей супруге, облил входную дверь спиртосодержащей жидкостью и поджег ее, а затем скрылся с места происшествия.

По части 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело. За умышленные уничтожение или повреждение имущества фигуранту грозит пять лет тюрьмы.

Место происшествия Фото: УМВД России по Тверской области

Место происшествия Фото: УМВД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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