Пьяный житель Твери поджег входную дверь в квартиру бывшей супруги

6 Апр 2020 2020-04-06T16:26:47+03:00

Ему грозит пять лет тюрьмы

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В полицию обратилась жительница многоэтажки в Пролетарском районе Твери и сообщила, что неизвестный поджег дверь ее квартиры.

Вместе с участковыми место происшествия осмотрели полицейские, установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 37-летний местный житель.

В полиции выяснилось, что это бывший муж потерпевшей. Злоумышленник пришел к бывшей супруге, облил входную дверь спиртосодержащей жидкостью и поджег ее, а затем скрылся с места происшествия.

По части 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело. За умышленные уничтожение или повреждение имущества фигуранту грозит пять лет тюрьмы.

Место происшествия Фото: УМВД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU