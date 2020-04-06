Пьяный житель Твери поджег входную дверь в квартиру бывшей супруги
В полицию обратилась жительница многоэтажки в Пролетарском районе Твери и сообщила, что неизвестный поджег дверь ее квартиры.
Вместе с участковыми место происшествия осмотрели полицейские, установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 37-летний местный житель.
В полиции выяснилось, что это бывший муж потерпевшей. Злоумышленник пришел к бывшей супруге, облил входную дверь спиртосодержащей жидкостью и поджег ее, а затем скрылся с места происшествия.
По части 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело. За умышленные уничтожение или повреждение имущества фигуранту грозит пять лет тюрьмы.
Место происшествия Фото: УМВД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU