В Тверской области вандалы разгромили кладбище
В Кимрском районе Тверской области неизвестные разгромили местное кладбище. О случившемся сообщили жители в группе "Кимры - скандалы, интриги...".
Злоумышленники прошлись по всему кладбищу между Бургорой и Титовым - ломали памятники, срывали таблички с надгробий.
- Множество памятников без табличек, таблички раскуроченные валяются у въезда, - сообщают жители.
В комментариях к посту пользователи отмечают, что без "добычи" вандалы не ушли. У многих оказались вырваны металлические ограды, столы, калитки.
С некоторых фото мародёры даже пытались снять дюралевые рамки. Те, с которых оторвать не получилось, просто бросили в стороне от могил.
С надгробий откручивали фото Фото: vk.com/"Кимры - скандалы, интриги..."
И ломали памятники Фото: vk.com/"Кимры - скандалы, интриги..."
ИСТОЧНИК KP.RU