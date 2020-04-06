В Тверской области вандалы разгромили кладбище

6 Апр 2020 2020-04-06T12:50:25+03:00

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В Кимрском районе Тверской области неизвестные разгромили местное кладбище. О случившемся сообщили жители в группе "Кимры - скандалы, интриги...".

Злоумышленники прошлись по всему кладбищу между Бургорой и Титовым - ломали памятники, срывали таблички с надгробий.

- Множество памятников без табличек, таблички раскуроченные валяются у въезда, - сообщают жители.

В комментариях к посту пользователи отмечают, что без "добычи" вандалы не ушли. У многих оказались вырваны металлические ограды, столы, калитки.

С некоторых фото мародёры даже пытались снять дюралевые рамки. Те, с которых оторвать не получилось, просто бросили в стороне от могил.

С надгробий откручивали фото Фото: vk.com/"Кимры - скандалы, интриги..."

И ломали памятники Фото: vk.com/"Кимры - скандалы, интриги..."

ИСТОЧНИК KP.RU