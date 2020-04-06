Госавтоинспекция Тверской области проверила более 80 автобусов
Выявлено девять нарушений
В Тверской области продолжаются проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов.
В период с 27 марта по 2 апреля в Верхневолжье проверено 84 автобуса, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. Выявлено девять нарушений.
Сотрудники УГИБДД России по Тверской области призывают участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU