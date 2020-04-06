Одинокую пенсионерку обокрал житель Тверской области

6 Апр 2020 2020-04-06T11:33:07+03:00

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Преступление было совершено в начале января 2020 года. Житель Максатихинского района проник через открытую входную дверь в квартиру одинокой пенсионерки и стал требовать у женщины деньги.

Когда потерпевшая ответила отказом, мужчина начал ее избивать. Испугавшись, женщина отдала нападавшему 1200 рублей.

Уголоное дело по п. «в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с незаконным проникновением в жилище с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья) направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU