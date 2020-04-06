В Тверской области девушка-водитель "ВАЗа" врезалась в мотоциклиста
Пострадали двое
Легковушка стлкнулась с мотоциклом на проселочной дороге Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла поздно вечером, 4 апреля, на ул. 249-й Стрелковой Дивизиив поселке Пено, Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 19-летняя женщина водитель, управляя автомобилем "ВАЗ211440", столкнулась с мотоциклом "Хонда" под управлением 18-летнего водителя. Молодой человек ехал без водительских прав и страхового полиса ОСАГО.
В результате ДТП пострадали водитель и 20-летняя пассажирка мотоцикла. С травмами они доставлены в Нелидовскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU