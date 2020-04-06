2020-04-06T09:52:21+03:00
Происшествия

В Тверской области девушка-водитель "ВАЗа" врезалась в мотоциклиста

Пострадали двое
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Легковушка стлкнулась с мотоциклом на проселочной дороге Фото: УГИБДД России по Тверской областиЛегковушка стлкнулась с мотоциклом на проселочной дороге Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла поздно вечером, 4 апреля, на ул. 249-й Стрелковой Дивизиив поселке Пено, Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 19-летняя женщина водитель, управляя автомобилем "ВАЗ211440", столкнулась с мотоциклом "Хонда" под управлением 18-летнего водителя. Молодой человек ехал без водительских прав и страхового полиса ОСАГО.

В результате ДТП пострадали водитель и 20-летняя пассажирка мотоцикла. С травмами они доставлены в Нелидовскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Твери, последние новости на 6 апреля 2020 года: выявлено еще два случая заболевания
В Тверской области девушка-водитель "ВАЗа" врезалась в мотоциклиста
Коронавирус в Тверской области: на Октябрьской железной дороге отменяют "Ласточки"
Пьяный тракторист совершил ДТП на автодороге в Тверской области
Пенсионерка воспользовалась забывчивостью жительницы Тверской области и забрала из банкомата пять тысяч рублей
Коронавирус в Тверской области: хирургический корпус Конаковской ЦРБ закрыли на дезинфекцию
Пять городов Тверской области признаны комфортными для проживания
Житель Тверской области озвучил мошенникам секретный код банковской карты и лишился крупной суммы денег
Коронавирус в Твери, последние новости на 5 апреля 2020 года: новых подтвержденных случаев нет
Спасатели предупредили жителей Тверской области об опасности природных пожаров
Полицейские раскрыли кражу велосипеда в Тверской области