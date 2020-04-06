Коронавирус в Тверской области: на Октябрьской железной дороге отменяют "Ласточки"

6 Апр 2020 2020-04-06T09:49:46+03:00

Поезда отменяют в связи со снижением пассажиропотока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые поезда не будут ходить до конца апреля

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В связи со снижением пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу отменяется ряд поездов «Ласточка», курсирующих на Октябрьской железной дороге, сообщает РЖД.

Не будут ходить солеующие «Ласточки»:

- с 6 по 29 апреля – «Ласточка» №823 (Санкт-Петербург – Сортавала)

- с 7 по 30 апреля – поезд №824 (Сортавала – Санкт-Петербург)

- с 7 по 29 апреля – поезда «Ласточка» №813, 814, 815, 816 (маршрут Санкт-Петербург – Псков)

- с 7 по 29 апреля – поезда «Ласточка» №721, 722 (маршрут Санкт-Петербург – Бологое).

Деньги, которые пассажиры успели заплатить за билеты на эти поезда, будут возвращены в полном объёме.

Вся информация о графике движения поездов - на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU