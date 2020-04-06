Коронавирус в Тверской области: на Октябрьской железной дороге отменяют "Ласточки"
В связи со снижением пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу отменяется ряд поездов «Ласточка», курсирующих на Октябрьской железной дороге, сообщает РЖД.
Не будут ходить солеующие «Ласточки»:
- с 6 по 29 апреля – «Ласточка» №823 (Санкт-Петербург – Сортавала)
- с 7 по 30 апреля – поезд №824 (Сортавала – Санкт-Петербург)
- с 7 по 29 апреля – поезда «Ласточка» №813, 814, 815, 816 (маршрут Санкт-Петербург – Псков)
- с 7 по 29 апреля – поезда «Ласточка» №721, 722 (маршрут Санкт-Петербург – Бологое).
Деньги, которые пассажиры успели заплатить за билеты на эти поезда, будут возвращены в полном объёме.
Вся информация о графике движения поездов - на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»