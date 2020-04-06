2020-04-06T09:23:40+03:00
Происшествия

Пьяный тракторист совершил ДТП на автодороге в Тверской области

Виновник скрылся с места происшествия
Ольга ТРОФИМОВА
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Трактоист совершил ДТП и скрылся Фото: УГИБДД России по Тверской областиТрактоист совершил ДТП и скрылся Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 5 апреля, на 11-м км автодороги Оленино - Воротьково - Белый в Оленинском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 52-летний водитель, управляя трактором МТЗ-52 без госномеров, при движении в сторону города Белый нарушил правила расположении транспортного средства на проезжей части, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем "Грейт Уолл" под управлением 40-летнего водителя.

В столкновении пострадала 29-летняя женщина-пассажир иномарки, с травмами она доставлена в медицинское учреждение.

После ДТП тракторист скрылся. Мужчину разыскали. Выяснилось, что водительского удостоверения у него нет. Тест на алкоголь оказался положительным. Инспекторам водитель пояснил, что выпил алкоголь после аварии. На нарушителя составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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