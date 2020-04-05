2020-04-05T21:02:29+03:00
Происшествия

Пенсионерка воспользовалась забывчивостью жительницы Тверской области и забрала из банкомата пять тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Пенсионерка забрала из банкомата чужие деньгиПенсионерка забрала из банкомата чужие деньгиФото: Мария ЛЕНЦ
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В дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в день происшествия в одном из банкоматов города хотела снять наличные деньги, забрала карту из устройства и ушла, забыв купюры. Ущерб составил 5 000 рублей.

Деньги забрала себе женщина, которая в тот момент находилась рядом.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже. Ею оказалась 64-летняя жительница Москвы. Женщина созналась в содеянном и вернула похищенную сумму.

За кражу фигурантке грозит до двух лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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