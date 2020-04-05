Пенсионерка воспользовалась забывчивостью жительницы Тверской области и забрала из банкомата пять тысяч рублей

5 Апр 2020 2020-04-05T21:02:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в день происшествия в одном из банкоматов города хотела снять наличные деньги, забрала карту из устройства и ушла, забыв купюры. Ущерб составил 5 000 рублей.

Деньги забрала себе женщина, которая в тот момент находилась рядом.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже. Ею оказалась 64-летняя жительница Москвы. Женщина созналась в содеянном и вернула похищенную сумму.

За кражу фигурантке грозит до двух лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU