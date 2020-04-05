Коронавирус в Тверской области: хирургический корпус Конаковской ЦРБ закрыли на дезинфекцию

5 Апр 2020 2020-04-05T19:27:06+03:00

Накануне в реанимацию больницы был госпитализирован мужчина с пневмонией и дыхательной недостаточностью

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Хирургический корпус Конаковской ЦРБ закрыли на дезинфекцию из-за угрозы распространения коронавируса. Известно, что 4 апреля в реанимацию больницы был госпитализирован мужчина с пневмонией и дыхательной недостаточностью. Об этом сообщает официальная группа администрации Конаковского района в соцсети со ссылкой на областной Минздрав.

- Как и у всех больных с таким диагнозом, у пациента взят анализ на коронавирусную инфекцию, в настоящее время проводятся лабораторные исследования, окончательные результаты станут известны позже, - пишет сообщество. В настоящее время в корпусе проводят дезинфекцию и устанавливают, с кем контактировал пациент.

Ситуация находится под контролем Министерства и регионального Роспотребнадзора.

В ближайшее время хирургическое отделение ЦРБ будет перепрофилировано в инфекционный госпиталь. Такое решение ранее приняли региональные власти.

Пациентов хирургического отделения Конаковского района будут направлять на лечение в больницы Твери.

Напомним, что по данным на 5 апреля, в Тверской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день подтверждено шесть случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU