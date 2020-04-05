Пять городов Тверской области признаны комфортными для проживания
Пять населенных пунктов Тверской области признаны благоприятными для жизни. К такому выводу пришли специалисты Минстроя РФ совместно с ДОМ. РФ. Индекс качества городской среды рассчитывался по итогам 2019 года.
В список комфортных для проживания городов попали Тверь, Удомля, Конаково, Старица и Осташков. Эксперты оценивали развитие городских пространств, озеленение, дорожную, социально-досуговую и общественно-деловую инфраструктура, безопасность, экологичность, комфорт и другие.
- Приоритетное значение для создания благоприятных условий жизни в регионе имеет формирование комфортной городской среды. Развитие инфраструктуры – это возможности для комплексного развития территорий, – считает губернатор Игорь Руденя.
Поэтому в 2020 году Тверская область продолжает участие в национальном проекте "Жильё и городская среда", в рамках которого в городах региона преображаются набережные, парки, дворы и другие общественные зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU