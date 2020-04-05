Житель Тверской области озвучил мошенникам секретный код банковской карты и лишился крупной суммы денег

5 Апр 2020 2020-04-05T17:22:51+03:00

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В полицию обратился 41-летний житель Бежецкого района. Мужчина рассказал, что ему поступил звонок от неизвестной женщины, которая представиласьсотрудницей банка и сообщила о снятии с его счета денежной суммы.

Для "сохранения средств" девушка попросила продиктовать данные карты и код с обратной стороны, а также коды из смс-сообщений. Потерпевший назвал требуемые данные и лишился 136 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полицейские просят граждан быть внимательными и не сообщать звонившим конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU