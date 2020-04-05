2020-04-05T12:27:18+03:00
Общество

Спасатели предупредили жителей Тверской области об опасности природных пожаров

Ежедневно осуществляется мониторинг территорий по выявлению очагов возгорания
Ольга ТРОФИМОВА
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С 1 апреля в Тверской области действует особый противопожарный режим Фото: архив "КП"С 1 апреля в Тверской области действует особый противопожарный режим Фото: архив "КП"
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Спасатели Тверской области продолжают ежедневный мониторинг территорий по выявлению очагов природных пожаров.

4 апреля мобильными группами с помощью беспилотных летательных аппаратов и техники высокой проходимости проводился мониторинг торфяных месторождений.

- Очагов тления торфа не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

А вот статистика травяных пожаров удручает.

В марте в Тверской области зафиксировано более 460 пожаров, связанных с палом сухой травы. Выгорела площадь более 1000 га. Ежедневно спасатели по 40-50 раз выезжали тушить горящую траву.

Пожарные напоминают жителям, что с 1 апреля в регионе введен особый противопожарный режим.

- Категорически запрещено разводить костры, сжигать отходы, поджигать сухую растительность; нельзя оставлять на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны с газом; нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи, - напомнил о правилах заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Александр Евдокимов и отметил, что за несоблюдение требований нарушителей ждут штрафы в двукратном размере.

Жителям Тверской области напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности.Автор: ГУ МЧС России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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