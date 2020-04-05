Полицейские раскрыли кражу велосипеда в Тверской области

5 Апр 2020 2020-04-05T12:00:01+03:00

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В полицию с заявлением о краже велосипеда обратился 35-летний житель поселка Селижарово. Мужчина сообщил, что оставил транспортное средство в подъезде дома.

На месте происшествия оперативники опросили возможных свидетелей, проверили места возможного сбыта пропавшего имущества и установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 33-летний местный житель.

Похищенное имущество изъято у злоумышленника и возвращено владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU