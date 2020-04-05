Полицейские раскрыли кражу велосипеда в Тверской области
Ведется следствие
Полицейские раскрыли кражу велосипедаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию с заявлением о краже велосипеда обратился 35-летний житель поселка Селижарово. Мужчина сообщил, что оставил транспортное средство в подъезде дома.
На месте происшествия оперативники опросили возможных свидетелей, проверили места возможного сбыта пропавшего имущества и установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 33-летний местный житель.
Похищенное имущество изъято у злоумышленника и возвращено владельцу.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU