В Твери пенсионер на велосипеде столкнулся с мотоциклистом
Пострадавшему оказана помощь
В Твери столкнулись велосипед и мотоциклФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Авария произошла 4 апреля, в районе дома №24, на проспекте 50 лет Октября в Твери. В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 76-летний мужчина, двигаясь на велосипеде по проезжей части, при перестроении не предоставил преимущество в движении мотоциклу "Yamaha" под управлением 25-летнего водителя.
На месте ДТП признаков алкогольного опьянения у водителей не выявлено.
Позже вечером мотоциклист обратился за медпомощью.
ИСТОЧНИК KP.RU