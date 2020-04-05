В Твери пенсионер на велосипеде столкнулся с мотоциклистом

5 Апр 2020 2020-04-05T11:30:30+03:00

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Авария произошла 4 апреля, в районе дома №24, на проспекте 50 лет Октября в Твери. В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 76-летний мужчина, двигаясь на велосипеде по проезжей части, при перестроении не предоставил преимущество в движении мотоциклу "Yamaha" под управлением 25-летнего водителя.

На месте ДТП признаков алкогольного опьянения у водителей не выявлено.

Позже вечером мотоциклист обратился за медпомощью.

ИСТОЧНИК KP.RU