На трассе в Тверской области "Ауди" после столкновения с "Газелью" протаранила ограждение

4 Апр 2020 2020-04-04T20:19:49+03:00

В результате ДТП пострадали двое Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла 4 апреля на 134 км +288 м трассы М-11 "Нева" в Конаковском районе.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке произошло столкновение двух транспортных средств.

Водитель автомобиля "Ауди", следуя в сторону Санкт-Петербурга, столкнулся с "Газелью" и наехал на металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадали пассажиры "Газели". Мужчины самостоятельно обратились в МСЧ-57, пгт Редкино. Угрозы их жизням нет. Оба водителя трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU