Коронавирус в Тверской области: жителям Тверской области мошенники предлагают "дезинфекцию" квартир и "чудо-лекарства" от коронавируса

4 Апр 2020 2020-04-04T17:03:19+03:00

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В Тверской области в период распространения коронавируса активизировались мошенники. Лжедезинфекторы предлагают жителям провести санобработку домов и квартир, а также предлагают покупку "чудо-лекарств" от коронавируса, а также проведение экспресс-тестов на наличие вируса.

- Увеличилось число попыток мошенничества в интернете, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области. - Аферисты могут использовать различные приёмы для хищения денежных средств, в том числе сообщить о несуществующей болезни, о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии и так далее.

Если к вам домой пришли неизвестные и представляются врачами, дезинфекторами или некими специальными службами, то не открывайте им дверь и обращайтесь в полицию.

Также обращаем внимание, что в Тверской области нет ограничений на перемещения граждан в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Поэтому, если на улице у вас требуют пропуск или разрешение, не поддавайтесь мошенникам, требуйте показать документы и звоните в дежурную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU