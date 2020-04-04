2020-04-04T16:41:13+03:00
Происшествия

В Тверской области синоптики пообещали усиление северо-западного ветра

МЧС предупреждает об опасности
Ольга ТРОФИМОВА
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Сильный ветер и осадки в отдельных районах обещают синоптикиСильный ветер и осадки в отдельных районах обещают синоптикиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях.

В ночь на 5 апреля ураганный юго-западный ветер, который не утихает в Верхневолжье с пятницы, поменяет направление, но будет по-прежнему сильным. Отдельные порывы будут достигать 15 м/с.

Ночью будет холодно до -5... -8 градусов. Днем разогреет до +10.

Жителей и гостей Тверской области просят не забывать о собственной безопасности. По возможности ограничить выход из зданий, не прятаться от ветра под крышами, за автобусными остановками и рекламными щитами, под деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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