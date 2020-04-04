Случайный знакомый обокрал жителя Твери
В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 48-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с ео банковской карты были похищены 13 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что накануне потерпевший выпивал вместе с малознакомым мужчиной, который через онлайн систему перевел деньги с его карты на свой счет.
Подозреваемым оказался 36-летний местный житель. Злоумышленник сознался в содеянном и сообщил, что украденные деньги уже обналичил.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU