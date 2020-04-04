Случайный знакомый обокрал жителя Твери

4 Апр 2020 2020-04-04T11:36:46+03:00

У жителя Твери украли 13 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 48-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с ео банковской карты были похищены 13 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что накануне потерпевший выпивал вместе с малознакомым мужчиной, который через онлайн систему перевел деньги с его карты на свой счет.

Подозреваемым оказался 36-летний местный житель. Злоумышленник сознался в содеянном и сообщил, что украденные деньги уже обналичил.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU