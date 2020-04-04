2020-04-04T11:23:01+03:00
Экономика

Готовимся и работаем: заместитель председателя правительства Тверской области Иван Егоров дал пояснения о дальнейшей работе предприятий и магазинов на территории региона

Министр экономического развития высказался о выступлении Игоря Рудени в прямом эфире
Ольга ТРОФИМОВА
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Иван Егоров рассказал о мерах поддержики бизнеса в Тверской области Фото: ПТОИван Егоров рассказал о мерах поддержики бизнеса в Тверской области Фото: ПТО
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3 апреля в прямом эфире губернатор Игорь Руденя ответил на основные вопросы, которые волнуют граждан, относительно коронавируса.

В частности были затронуты вопросы дальнейшей работы предприятий и компаний в период нерабочих дней, которые объявлены в стране до 30 апреля.

После речи губернатора, заместитель председателя правительства Тверской области, министр экономического развития Иван Егоров на своей странице в "Фейсбук" дал некоторые пояснения относительно дальнейшей работы и поддержки бизнеса в Тверской области.

- Губернатором принято важнейшее решение, которое сегодня было объявлено в прямом эфире, - пишет Иван Егоров. - Уже подготовлен и во вторник будет утвержден список из системообразующих предприятий области (свыше 220 организаций) и приоритетных для экономики видов деятельности (более 40 ОКВЭД) – указанные бизнесы смогут продолжать работать. Машиностроение, метало и дерево обработка, текстильная промышленность, автосервисы и станции тех обслуживания, сельское хозяйство, полиграфия, логистика, информатизация и связь – предприятия из этих и еще ряда отраслей на территории Тверской области будут функционировать.

Важным условием работы будут меры защиты для работников. Магазины строительных материалов и промтоваров смогут работать дистанционно и на доставку.

Для бизнеса разработано более 30 мер поддержки на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Их также обсудят на заседании во вторник.

- Так что, готовимся и работаем. Мы один из немногих регионов, который сделал такой огромный шаг навстречу бизнесу, навстречу сохранению рабочих мест. Давайте беречь бизнесы и друг друга, - отметил Иван Егоров.

Комментарий Ивана Егорова Фото: facebook.com/Иван Егоров(скрин со страницы)

Комментарий Ивана Егорова Фото: facebook.com/Иван Егоров(скрин со страницы)

ИСТОЧНИК KP.RU

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