Готовимся и работаем: заместитель председателя правительства Тверской области Иван Егоров дал пояснения о дальнейшей работе предприятий и магазинов на территории региона

4 Апр 2020 2020-04-04T11:23:01+03:00

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3 апреля в прямом эфире губернатор Игорь Руденя ответил на основные вопросы, которые волнуют граждан, относительно коронавируса.

В частности были затронуты вопросы дальнейшей работы предприятий и компаний в период нерабочих дней, которые объявлены в стране до 30 апреля.

После речи губернатора, заместитель председателя правительства Тверской области, министр экономического развития Иван Егоров на своей странице в "Фейсбук" дал некоторые пояснения относительно дальнейшей работы и поддержки бизнеса в Тверской области.

- Губернатором принято важнейшее решение, которое сегодня было объявлено в прямом эфире, - пишет Иван Егоров. - Уже подготовлен и во вторник будет утвержден список из системообразующих предприятий области (свыше 220 организаций) и приоритетных для экономики видов деятельности (более 40 ОКВЭД) – указанные бизнесы смогут продолжать работать. Машиностроение, метало и дерево обработка, текстильная промышленность, автосервисы и станции тех обслуживания, сельское хозяйство, полиграфия, логистика, информатизация и связь – предприятия из этих и еще ряда отраслей на территории Тверской области будут функционировать.

Важным условием работы будут меры защиты для работников. Магазины строительных материалов и промтоваров смогут работать дистанционно и на доставку.

Для бизнеса разработано более 30 мер поддержки на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Их также обсудят на заседании во вторник.

- Так что, готовимся и работаем. Мы один из немногих регионов, который сделал такой огромный шаг навстречу бизнесу, навстречу сохранению рабочих мест. Давайте беречь бизнесы и друг друга, - отметил Иван Егоров.

Комментарий Ивана Егорова Фото: facebook.com/Иван Егоров(скрин со страницы)

ИСТОЧНИК KP.RU