Пропавшая в Тверской области девушка спустя два дня вернулась домой
Следователи выясняют обстоятельства ее отсутствия
Следователи выясняют обстоятельства отсутствия несовршеннолетнейФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следователи Бологовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области устанавливают обстоятельства исчезновения четырнадцатилетней Алины Соловьевой.
Ранее сообщалось, что 1 апреля она ушла из дома, расположенного в город Удомля. 4 апреля стало известно, что девушка самостоятельно вернулась домой.
По месту жительства несовершеннолетней выезжали сделователи, криминалисты и полицейские. Опрошены родственники, знакомые и друзья пропавшей.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU