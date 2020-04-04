2020-04-04T10:33:14+03:00
Общество

Пропавшая в Тверской области девушка спустя два дня вернулась домой

Следователи выясняют обстоятельства ее отсутствия
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи выясняют обстоятельства отсутствия несовршеннолетнейСледователи выясняют обстоятельства отсутствия несовршеннолетнейФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следователи Бологовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области устанавливают обстоятельства исчезновения четырнадцатилетней Алины Соловьевой.

Ранее сообщалось, что 1 апреля она ушла из дома, расположенного в город Удомля. 4 апреля стало известно, что девушка самостоятельно вернулась домой.

По месту жительства несовершеннолетней выезжали сделователи, криминалисты и полицейские. Опрошены родственники, знакомые и друзья пропавшей.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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