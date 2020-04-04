2020-04-04T10:14:28+03:00
Общество

Обновленный маршрут №51 вышел на улицы Твери

На линии будут работать девять автобусов
Ольга ТРОФИМОВА
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Маршрут автобуса №51 Фото: ПТОМаршрут автобуса №51 Фото: ПТО
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Утром в субботу, 4 апреля, на городские улицы вышел обновленный маршрут №51.

Автобусы, а их на линии будут девять - по будням и восемь - в выходные дни, будут возить пассажиров от торгового центра "Метро" до посёлка Литвинки. Интервал движение на маршруте составит 12 минут. Об этом сообщил оператор "Транспорт Верхневолжья".

Напомним, в Твери и Калининском районе новые автобусы работают на 70 маршрутах: 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 30, 31, 33, 33к, 36, 41, 43, 44, 45, 52, 55, 56, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 202, 204, 205, 207, 211, 222, 222к, 225, 227, 233.

С 30 марта они ездят по графику выходного дня.

Расписание автобуса №51 Фото: ПТО

Расписание автобуса №51 Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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