2020-04-04T00:08:31+03:00
Общество

4 апреля без изменений: Жители Твери могут присоединиться к онлайн-марафону Тотального диктанта

Участников ждут семь часов лекций от постоянных экспертов и приглашённых гостей
Ирина ТАРАСОВА
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4 апреля в России и в Твери в том числе должна была состояться Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его перенесли на 17 октября.

Однако дату акции решили не забывать. Ведь акции в стране проходила в течение 20 лет. Поэтому 4 апреля в стране пройдёт тематический онлайн-марафон: семь часов лекций от постоянных экспертов и приглашённых гостей!

- «Фантомный» апрельский Тотальный диктант напоминать о себе не перестанет: руки-то чешутся! Так что присоединяйтесь! На сайте онлайн-марафона представлены полный список лекторов и программа, для слушателей открыта онлайн-регистрация.

Участие бесплатно.

Время: с 9.00 до 16.00.

В программе:

09:00 Антон Сомин, «От оспы до коронавируса: препарируем названия болезней»

10:00 Светлана Друговейко-Должанская, «Новые знаки русского письма»

11:00 Владимир Пахомов, «"Фантомный" диктант "Время, вперед!" и разбор текста»

12:00 Ольга Северская, «Как писать письма не "на деревню дедушке"?»

13:00 Кира Дружинина, «Выпить, накатить, заложить за воротник... А что делаете вы?»

14:00 Илья Стахеев, «Как знание языка помогает распознать фейковые новости»

15:00 Галина Юзефович, «Мифы о чтении».

ИСТОЧНИК KP.RU

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