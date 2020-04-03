2020-04-03T21:53:15+03:00
Происшествия

Следователи Твери начали проверку информации о продаже медицинских масок по завышенным ценам

Информация об этом появилась в СМИ
Ирина ТАРАСОВА
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У спекулянтов одна маска стоила 70 рублейУ спекулянтов одна маска стоила 70 рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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Отсутствие одноразовых медицинских масок в аптеках в Твери и области привело к тому, что они появились в продаже у спекулянтов по сильно завышенным ценам. Один из таких фактов и проверяют следователи следственного комитета РФ.

Информация о продаже дорогих масок была размещена на подъездах жилых домов Твери. Что касается цен, то у спекулянтов одна маска стоила 70 рублей. Напомним, до начала пандемии стоимость одного изделия варьировалась в пределах 3-5 рублей за штуку.

- Следователем Заволжского межрайонного следственного отдела Твера СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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