2020-04-03T20:59:55+03:00
Происшествия

В Бежецке проводится доследственная проверка по факту падения ребенка из окна

Четырехлетняя девочка госпитализирована
Ирина ТАРАСОВА
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Ребенок находится в больницеРебенок находится в больнице
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Следователи Бежецкого района Тверской области проводят доследственную проверку по факту падения ребенка из окна квартиры.

Сообщается, что 4-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже дома. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. Проведено обследование семейно-бытовых условий жизни ребенка, опрошены родственники малолетней и очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - комментируют в СУ СК Рссии по Тверской области.

И напоминают, что взрослым необходимо быть предельно внимательными: не оставлять предметы у окна, не надеяться на москитные сетки, не оставлять окна открытыми, а детей одних в комнате и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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