В Бежецке проводится доследственная проверка по факту падения ребенка из окна
Следователи Бежецкого района Тверской области проводят доследственную проверку по факту падения ребенка из окна квартиры.
Сообщается, что 4-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже дома. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. Проведено обследование семейно-бытовых условий жизни ребенка, опрошены родственники малолетней и очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - комментируют в СУ СК Рссии по Тверской области.
И напоминают, что взрослым необходимо быть предельно внимательными: не оставлять предметы у окна, не надеяться на москитные сетки, не оставлять окна открытыми, а детей одних в комнате и др.
ИСТОЧНИК KP.RU