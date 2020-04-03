Коронавирус в Тверской области: третий пациент вылечился от коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T19:22:45+03:00

Еще один пациент вылечился от коронавируса в Тверской области Фото: Александр ГЛУЗ

На следующей неделе его выпишут из больницы

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В Тверской области выздоровел третий пациент, который лечился от коронавирусной инфекции - COVID-19. Об этом 3 апреля сообщило правительство региона.

Пожилой мужчина до сих пор находится в тверской городской больнице №6 и продолжает лечение неврологического заболевания. На следующей неделе пациента планируют выписать.

Напомним, ранее, 27 марта, двое пациентов - мужчина и женщина - также завершили лечение от коронавирусной инфекции и были выписаны из медучреждения.

Еще трое зараженных продолжают лечение. Их состояние - удовлетворительное. Все люди, находившиеся с ними в контакте, находятся под наблюдением медиков.

Всего в Тверской области, по данным на 3 апреля, зафиксировано шесть случаев коронавируса. Один из них Роспотребнадзор РФ подтвердил сегодня утром.

ИСТОЧНИК KP.RU