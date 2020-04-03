Коронавирус в Тверской области: третий пациент вылечился от коронавируса
В Тверской области выздоровел третий пациент, который лечился от коронавирусной инфекции - COVID-19. Об этом 3 апреля сообщило правительство региона.
Пожилой мужчина до сих пор находится в тверской городской больнице №6 и продолжает лечение неврологического заболевания. На следующей неделе пациента планируют выписать.
Напомним, ранее, 27 марта, двое пациентов - мужчина и женщина - также завершили лечение от коронавирусной инфекции и были выписаны из медучреждения.
Еще трое зараженных продолжают лечение. Их состояние - удовлетворительное. Все люди, находившиеся с ними в контакте, находятся под наблюдением медиков.
Всего в Тверской области, по данным на 3 апреля, зафиксировано шесть случаев коронавируса. Один из них Роспотребнадзор РФ подтвердил сегодня утром.
ИСТОЧНИК KP.RU
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