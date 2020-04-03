В Тверской области теперь просто так в лес не зайдёшь

3 Апр 2020 2020-04-03T19:07:40+03:00

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В регионе до 22 апреля ввели ограничения на посещения гражданами лесов и въезды в лесные массивы машин. Сделано это в связи с введением особого противопожарного режима.

За нарушение ограничения посещения лесов предусмотрен штраф – до 5 тыс. рублей.

– Все те, кто сегодня прибывает на территорию Тверской области, должны уважать и соблюдать решения, которые принимаются в регионе. Любой пожар, любое возгорание – это риски, как для жителей нашей области, так и для тех, кто эти возгорания локализует, – считает губернатор Игорь Руденя.

В рамках мер по профилактике пожаров, обеспечению безопасности граждан внедрён дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях, ведётся обводнение торфяников. Оно уже проведено на площади более 10 тыс. га.

ИСТОЧНИК KP.RU