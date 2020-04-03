Четырнадцатилетняя девушка пропала в Тверской области

3 Апр 2020 2020-04-03T17:50:20+03:00

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Бологовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области начал проверку по факту безвестного исчезновения четырнадцатилетней Алины Олеговны Соловьевой, которая вечером 1 апреля ушла из дома в городе Удомля.

До настоящего времени девушка не вернулась.

Следователи, криминалисты и полицейскте выехали по месту последнего пребывания пропавшей. Опрошены родственники, знакомые и друзья несовершеннолетней.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Всех, кому известно о местонахождении Алины Соловьевой, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU