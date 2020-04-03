Житель Тверской области сорвал у автобусной остановки наркосодержащее растение и засушил его для личного употребления

3 Апр 2020 2020-04-03T17:30:39+03:00

За хранение наркотиков ему грозит лишение свободы

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54-летний житель Зубцовского района, проходя мимо автобусной остановки в деревне Алексино Зубцовского района Тверской области, обнаружил дикорастущее наркосодержащее растение, сорвал его, принес домой, высушил и хранил для личного потребления в карманах куртки и в стеклянной банке.

Там его и обнаружили полицейские.

В отношении мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотика (ч.1 ст. 228 УК РФ), уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU