Житель Тверской области сорвал у автобусной остановки наркосодержащее растение и засушил его для личного употребления
За хранение наркотиков ему грозит лишение свободы
За хранение наркотиков мужчине грозит лишение свободыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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54-летний житель Зубцовского района, проходя мимо автобусной остановки в деревне Алексино Зубцовского района Тверской области, обнаружил дикорастущее наркосодержащее растение, сорвал его, принес домой, высушил и хранил для личного потребления в карманах куртки и в стеклянной банке.
Там его и обнаружили полицейские.
В отношении мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотика (ч.1 ст. 228 УК РФ), уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU