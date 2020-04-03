В Твери дорожники продолжают латать дыры в асфальте

3 Апр 2020 2020-04-03T17:14:20+03:00

Работы ведутся во всех районах города

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В Твери МУП "ЖЭК" продолжает работы по ликвидации повреждений улично-дорожной сети. Повреждения асфальта устраняют при помощи литого асфальтобетона.

3 апреля работы велись на улице Коминтерна в районе Бурашевского путепровода.

Всего за минувшую неделю дорожники восстановили покрытие на поврежденных участках общей площадью порядка 315 кв. метров на улицах Кольцевая, Коминтерна, Красина и Мусорского.

В выходные заланированы работы в Заволжском районе – на улицах Кольцевая и Эрнста Тельмана, а также на улице 26 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU