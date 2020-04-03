В Твери дорожники продолжают латать дыры в асфальте
Работы ведутся во всех районах города
Ремонт асфальта на улице Коминтерна Фото: администрация Твери
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В Твери МУП "ЖЭК" продолжает работы по ликвидации повреждений улично-дорожной сети. Повреждения асфальта устраняют при помощи литого асфальтобетона.
3 апреля работы велись на улице Коминтерна в районе Бурашевского путепровода.
Всего за минувшую неделю дорожники восстановили покрытие на поврежденных участках общей площадью порядка 315 кв. метров на улицах Кольцевая, Коминтерна, Красина и Мусорского.
В выходные заланированы работы в Заволжском районе – на улицах Кольцевая и Эрнста Тельмана, а также на улице 26 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU