В ночь на 4 апреля в Тверской области усилится ветер
МЧС предупреждает об опасности
О неблагоприятных погодных условиях предупредили жителей Тверской областиФото: Кирилл ЧАЩИН
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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает об усилении юго-западного ветра на территории региона в ночь на 4 апреля.
Отдельные порывы будут достигать 17-22 м/секунду. При этом будет тепло до +9, не исключены осадки.
Спасатели призывают граждан позаботиться о собственной безопасности, ограничить выход и з зданий, не прятаться от сильного ветра за рекламными щитами, остановками общественного транспорта, вдоль стен домов.
ИСТОЧНИК KP.RU