В ночь на 4 апреля в Тверской области усилится ветер

3 Апр 2020 2020-04-03T16:43:02+03:00

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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает об усилении юго-западного ветра на территории региона в ночь на 4 апреля.

Отдельные порывы будут достигать 17-22 м/секунду. При этом будет тепло до +9, не исключены осадки.

Спасатели призывают граждан позаботиться о собственной безопасности, ограничить выход и з зданий, не прятаться от сильного ветра за рекламными щитами, остановками общественного транспорта, вдоль стен домов.

ИСТОЧНИК KP.RU