Пропавшая в Твери двенадцатилетняя девочка гостила у родственницы
Двенадцатилетняя Алена Костенко пропала в Твери 2 апреля. Утром она ушла из дома и не вернулась.
Следователями, совместно с полицией, были организованы поиски пропавшей. Правоохранители выезжали по месту жительства несовершеннолетней, опрашивали родственников и знакомых девочки.
3 апреля ее местонахождение было установлено. Выяснилось, что несовершеннолетняя гостила у родственницы.
- С женщиной сотрудники правоохранительных органов провели беседу, после чего она привезла малолетнюю в Следственный комитет, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - В ближайшее время ребенка опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств ее исчезновения.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU