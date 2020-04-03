Пропавшая в Твери двенадцатилетняя девочка гостила у родственницы

3 Апр 2020 2020-04-03T15:58:45+03:00

Женщина сама привезла ее в следственный комитет

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Двенадцатилетняя Алена Костенко пропала в Твери 2 апреля. Утром она ушла из дома и не вернулась.

Следователями, совместно с полицией, были организованы поиски пропавшей. Правоохранители выезжали по месту жительства несовершеннолетней, опрашивали родственников и знакомых девочки.

3 апреля ее местонахождение было установлено. Выяснилось, что несовершеннолетняя гостила у родственницы.

- С женщиной сотрудники правоохранительных органов провели беседу, после чего она привезла малолетнюю в Следственный комитет, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - В ближайшее время ребенка опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств ее исчезновения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU