Коронавирус в Тверской области: лжеполицейские требуют пропуска у жителей Ржева

3 Апр 2020 2020-04-03T15:49:14+03:00

Горожан просят быть бдительными и сообщать о подобных случая в полицию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Днем, 3 апреля, стало известно, что в Ржеве Тверской области к местным жителя подходят неизвестные люди в форме и спрашивают документы (пропуска), позволяющие находиться на улице.

Данная информация была озвучена на совещении рабочей группы при администрации Ржева.

"Уважаемые ржевитяне! Правоохранительным органам не поступало подобных указаний! Пропускного режима и штрафов за отсутствие пропуска на территории города Ржева не введено", - сообщают власти и убедительно просят сообщать о подобных случаях в полицию по телефону 02 или 112, а также просить у остановивших вас лиц предъявить документы.

А тем временем, полицейские напоминают гражданам о соблюдении режима самоизоляции. Патрульные автомобили ездят по городам и через громкоговорители транслируют правила соблюдения личной безопасности во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU