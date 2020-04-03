Коронавирус в Тверской области: лжеполицейские требуют пропуска у жителей Ржева
Днем, 3 апреля, стало известно, что в Ржеве Тверской области к местным жителя подходят неизвестные люди в форме и спрашивают документы (пропуска), позволяющие находиться на улице.
Данная информация была озвучена на совещении рабочей группы при администрации Ржева.
"Уважаемые ржевитяне! Правоохранительным органам не поступало подобных указаний! Пропускного режима и штрафов за отсутствие пропуска на территории города Ржева не введено", - сообщают власти и убедительно просят сообщать о подобных случаях в полицию по телефону 02 или 112, а также просить у остановивших вас лиц предъявить документы.
А тем временем, полицейские напоминают гражданам о соблюдении режима самоизоляции. Патрульные автомобили ездят по городам и через громкоговорители транслируют правила соблюдения личной безопасности во время пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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