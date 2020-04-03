В одном из сетевых магазинов в Тверской области продавали сливочное масло с кишечной палочкой

3 Апр 2020 2020-04-03T15:36:27+03:00

В Тверской области продавли сличвочное масло с кишечной палочкой Фото: Андрей Минаев

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Бактерии группы кишечной палочки в сливочном масле "Крестьянское" жирностью 72,5% выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории. Некачественная продукция была произведена в Московской области и продавалась в одном из сетевых магазинов, расположенных в городе Конаково Тверской области.

Образец продукции был взят Управлением Россельхознадзора по Тверской области.

Сведения о регистрации лабораторией нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» направлены в ФГБУ «ЦНМВЛ» и в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.

ИСТОЧНИК KP.RU