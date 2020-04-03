В одном из сетевых магазинов в Тверской области продавали сливочное масло с кишечной палочкой
Бактерии группы кишечной палочки в сливочном масле "Крестьянское" жирностью 72,5% выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории. Некачественная продукция была произведена в Московской области и продавалась в одном из сетевых магазинов, расположенных в городе Конаково Тверской области.
Образец продукции был взят Управлением Россельхознадзора по Тверской области.
Сведения о регистрации лабораторией нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» направлены в ФГБУ «ЦНМВЛ» и в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.
ИСТОЧНИК KP.RU