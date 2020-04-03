По подозрению в хранении наркотиков задержан житель Андреаполя Тверской области
Ведется следствие
Житель Андреаполя задержан за хранение наркотиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Андреаполе сотрудники полиции задержали 54-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.
По месту жительства мужчины правоохранители обнаружили 35 г наркотического вещества растительного происхождения. Это подтвердили эксперты УМВД России по Тверской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU