Режим повышенной готовности в Твери из-за коронавируса: полицейские организовали противовирусное патрулирование

3 Апр 2020 2020-04-03T15:24:19+03:00

Стражи порядка осуществили рейд по улицам областной столицы, говорили с прохожими и автомобилистами. Фото: УМВД Тверской области

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Сотрудники полиции подключились к информированию жителей Твери о необходимости соблюдать режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

Стражи порядка осуществили рейд по улицам областной столицы: пешие патрули в медицинских масках подходили к гуляющим и напоминали о необходимости беречь себя и остальных, покидая квартиры только в случае крайней необходимости. Беседовали и с автомобилистами.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних навестили своих подопечных. Инспекторы побеседовали с детьми и их родителями, разъяснили необходимость соблюдения санитарных мер. Детям посоветовали на время перестать встречаться с друзьями и быть дома.

По городам и посёлкам Тверской области также проехали полицейские автомобили с громкоговорителями, через которые громко транслировали правила соблюдения личной безопасности во время пандемии:

- Уважаемые граждане! Сотрудники полиции призывают! Не выходите на улицу без особой необходимости! Не посещайте места массового скопления людей! Старайтесь не пользоваться общественным транспортом! Соблюдайте режим самоизоляции! Помните, Ваше здоровье и благополучие зависят от степени ответственности и самодисциплины.

В Тверской области сотрудники полиции организовали "противовирусный патруль".Сотрудники полиции призывают жителей соблюдать меры предосторожности и режима самоизоляции. Видео: УМВД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU