Тверской губернатор Игорь Руденя выйдет в прямой эфир на телеканале «Россия 24»
Прямой эфир с губернатором Игорем Руденей начнётся на телеканале «Россия 24» 3 апрлея, то есть сегодня, в 21.00.
Повтор эфира можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1» (Тверь) 4 апреля в 8.20, 5 апреля в 8.00, а также на телеканале «Россия 24» (Тверь) 5 апреля в 13.00.
В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавируса.
В 16 учреждениях здравоохранения создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Идёт закупка дополнительного медицинского оборудования, лекарств, средств защиты и дезинфекции для медучреждений.
Принимаются и другие меры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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