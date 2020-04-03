Тверской губернатор Игорь Руденя выйдет в прямой эфир на телеканале «Россия 24»

3 Апр 2020 2020-04-03T15:14:02+03:00

Губернатор выйдет в прямой эфир в 21:00. Фото: ПТО

Глава региона расскажет о ситуации с коронавирусом в Верхневолжье и предпринимаемых на этом фоне мерах

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Прямой эфир с губернатором Игорем Руденей начнётся на телеканале «Россия 24» 3 апрлея, то есть сегодня, в 21.00.

Повтор эфира можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1» (Тверь) 4 апреля в 8.20, 5 апреля в 8.00, а также на телеканале «Россия 24» (Тверь) 5 апреля в 13.00.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавируса.

В 16 учреждениях здравоохранения создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Идёт закупка дополнительного медицинского оборудования, лекарств, средств защиты и дезинфекции для медучреждений.

Принимаются и другие меры.

ИСТОЧНИК KP.RU