Семь ноутбуков унёс вор из магазина в Твери

3 Апр 2020 2020-04-03T15:00:30+03:00

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В Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился сотрудник сетевого магазина бытовой техники на проспекте Победы и сообщил о краже ноутбуков.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия провла опрос свидетелей. Оперативники обследовали территорию, проверили камеры видеонаблюдения в торговых залах и установили, что злоумышленник разбил стекла входной двери, проник в помещение магазина и похитил семь ноутбуков, после чего скрылся. Ущерб составил более 360 000 рублей.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 51-летний ранее неоднократно судимый мужчина, без определенного места жительства.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU