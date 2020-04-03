2020-04-03T14:40:46+03:00
Происшествия

Житель Тверской области задержан за сбыт огнестрельного оружия

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области сбыл оружие, которое хранил нзаконно Фото: архив "КП"Житель Тверской области сбыл оружие, которое хранил нзаконно Фото: архив "КП"
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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Конаковскому району задержали 54-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте огнестрельного оружия и патронов.

Нарезное огнестрельное оружиее ТОЗ-16, пригодное для стрельбы, а также 38 патронов мужчина хранил незаконно.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 222 УК РФ.

Ведется следствие. Полицейские устанавливают обстоятельства приобретения оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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