Обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре в Тверской области устанавливают следователи
ЧП произошло 2 апреля в Вышнем Волочке. В ходе тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела 44-летнего мужчины и 39-летней женщины.
По факту гибели людей Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.
При осмотре тел видимых телесных повреждений следователи не обнаружили.
- Установлено, что дом не имел систем жизнеобеспечения, граждане проживали в данном без регистрации и права собственности, вели асоциальный образ жизни, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что еще один мужчина получил ожоги и был госпитализирован.
Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU