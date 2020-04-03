Обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре в Тверской области устанавливают следователи

3 Апр 2020 2020-04-03T14:22:03+03:00

Следователи проводят проверку по факту пожара в Вышнем Волочке Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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ЧП произошло 2 апреля в Вышнем Волочке. В ходе тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела 44-летнего мужчины и 39-летней женщины.

По факту гибели людей Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

При осмотре тел видимых телесных повреждений следователи не обнаружили.

- Установлено, что дом не имел систем жизнеобеспечения, граждане проживали в данном без регистрации и права собственности, вели асоциальный образ жизни, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что еще один мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU