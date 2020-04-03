2020-04-03T14:12:16+03:00
Происшествия

В Тверской области сгорел жилой дом

Есть пострадавшие
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области соел жилой домВ Тверской области соел жилой домФото: Мария ОСИПОВА
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Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Серп и Молот в Вышнем Волочке поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области в 22:34 вечера 2 апреля.

На место ЧП незамедлительно убыли отделения пожарно-спасательных частей №9 и №61.

- В результате пожара огнем повреждены кровля и внутренняя отделка на площади 54 кв. метра Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В 22:56 была объявлена локализация пожара. В 1:00 ночи возгорание полностью ликвидировали.

В результате пожара два человека погибли. Еще один мужчина с 30% ожогами тела был доставлен в Вышневолоцкую ЦРБ.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 27 человек и 9 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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