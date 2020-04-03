Двоих детей с тяжелыми травмами доставили в Тверь на вертолете санавиации

3 Апр 2020 2020-04-03T13:26:38+03:00

Двоих детей с тяжелыми травмами доставили в Тверь на вертолете Фото: областной минздрав

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Двоих детей из Бежецка и Пено доставили в Тверь на вертолете санавиации. У четырехлетней девочки зафиксирована кататравма, у девятилетнего мальчика - черепно-мозговая травма.

Дети экстренно были доставлены в нейрохирургическое отделение детской областной клинической больницы их сопровождали врачебные бригады отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи.

Напомним, что вертолёты санавиации могут совершать вылеты в любое время суток, при любых погодных условиях. Все воздушные суда оснащены современным оборудованием, которое позволяет оказывать помощь прямо в небе.

Также в Тверской области продолжается работа по созданию вертолетных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU