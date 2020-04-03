Двоих детей с тяжелыми травмами доставили в Тверь на вертолете санавиации
Двоих детей из Бежецка и Пено доставили в Тверь на вертолете санавиации. У четырехлетней девочки зафиксирована кататравма, у девятилетнего мальчика - черепно-мозговая травма.
Дети экстренно были доставлены в нейрохирургическое отделение детской областной клинической больницы их сопровождали врачебные бригады отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи.
Напомним, что вертолёты санавиации могут совершать вылеты в любое время суток, при любых погодных условиях. Все воздушные суда оснащены современным оборудованием, которое позволяет оказывать помощь прямо в небе.
Также в Тверской области продолжается работа по созданию вертолетных площадок.
ИСТОЧНИК KP.RU