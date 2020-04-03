Коронавирус в Тверской области: по поручению губернатора в регионе увеличивают объемы лабораторных исследований

3 Апр 2020 2020-04-03T13:10:04+03:00

Уже проведено более 3700 исследований тестов на COVID-19

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Губернатор Игорь Руденя 3 апреля провёл оперативное совещании по предупреждению завоза и распространения коронавируса COVID-19 в Тверской области.

Глава региона поручил усилить мощности тверских медлабораторий по исследованию тестов на коронавирус. Соответственно увеличивается и количество объёмов лабораторных исследований.

Как сообщает областное правительство, сейчас они проводятся в Твери в Центре гигиены и эпидемиологии и лаборатории Тверского государственного медуниверситета, а также в медико-санитарной части №141 в Удомле. Всего на данный момент обследовано свыше 3700 тестов на короновирус.

Анализы обязательно берутся у вернувшихся из-за рубежа с признаками респираторных заболеваний. Также - у контактировавших с больными, у граждан с диагнозом «внебольничная пневмония», у жителей региона старше 65 лет с признаками респираторных заболеваний. Регулярно обследуются сами медики.

По мнению Игоря Рудени, профилактика коронавируса у врачей и медицинского персонала имеет особое значение.

На выплаты медработникам за дополнительную нагрузку и особые условия труда в период пандемии из федерального резервного фонда Минздраву России выделено 10,2 млрд рублей. Свыше 5 млрд рублей распределены между регионами. Тверской области направляется свыше 48,2 млн рублей. Выплаты специалисты будут получать за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

ИСТОЧНИК KP.RU