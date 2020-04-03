2020-04-03T13:10:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: по поручению губернатора в регионе увеличивают объемы лабораторных исследований

Уже проведено более 3700 исследований тестов на COVID-19
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Глава региона поручил усилить мощности тверских медлабораторий. Фото: ПТОГлава региона поручил усилить мощности тверских медлабораторий. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Губернатор Игорь Руденя 3 апреля провёл оперативное совещании по предупреждению завоза и распространения коронавируса COVID-19 в Тверской области.

Глава региона поручил усилить мощности тверских медлабораторий по исследованию тестов на коронавирус. Соответственно увеличивается и количество объёмов лабораторных исследований.

Как сообщает областное правительство, сейчас они проводятся в Твери в Центре гигиены и эпидемиологии и лаборатории Тверского государственного медуниверситета, а также в медико-санитарной части №141 в Удомле. Всего на данный момент обследовано свыше 3700 тестов на короновирус.

Анализы обязательно берутся у вернувшихся из-за рубежа с признаками респираторных заболеваний. Также - у контактировавших с больными, у граждан с диагнозом «внебольничная пневмония», у жителей региона старше 65 лет с признаками респираторных заболеваний. Регулярно обследуются сами медики.

По мнению Игоря Рудени, профилактика коронавируса у врачей и медицинского персонала имеет особое значение.

На выплаты медработникам за дополнительную нагрузку и особые условия труда в период пандемии из федерального резервного фонда Минздраву России выделено 10,2 млрд рублей. Свыше 5 млрд рублей распределены между регионами. Тверской области направляется свыше 48,2 млн рублей. Выплаты специалисты будут получать за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тверской области задержан за сбыт огнестрельного оружия
Обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре в Тверской области устанавливают следователи
В Тверской области сгорел жилой дом
Двоих детей с тяжелыми травмами доставили в Тверь на вертолете санавиации
Коронавирус в Тверской области: детские сады региона продлевают выходные
Коронавирус в Тверской области: по поручению губернатора в регионе увеличивают объемы лабораторных исследований
Из-за халатности лесничего в Тверской области лесному фонду причинен ущерб в 3,8 млн рублей
Коронавирус в Тверской области: в Верхневолжье появился сайт с полезной информацией и каталогами онлайн-сервисов
Коронавирус в Тверской области, последние новости на 3 апреля 2020 года: в Тверской области подтвержден еще один случай заражения коронавирусом
Жительницу Тверской области оштрафовали за оскорбление врача