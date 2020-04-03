2020-04-03T11:51:30+03:00
Общество

Из-за халатности лесничего в Тверской области лесному фонду причинен ущерб в 3,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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По вине лесничего лесному фонду причинен крупный ущербПо вине лесничего лесному фонду причинен крупный ущербФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Лесничий Андреапольского отдела лесного хозяйства Торопецкого лесничества, являясь должностным лицом, пренебрег своими обязанностями, не осуществлял проверки правильности проведения рубки леса на делянке и подписал акт осмотра.

В результате халатности лесничего лесозаготовителем были смещены границы делянки и осуществлена заготовка древесины в защитных лесах.

Ущерб лесному фонду РФ составил свыше 3 млн. 800 тыс. рублей, нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду и порядка пользования лесным фондом.

Уголовное дело в отношении должностного лица по ч. 1 ст. 293 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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