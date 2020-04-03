Из-за халатности лесничего в Тверской области лесному фонду причинен ущерб в 3,8 млн рублей
Лесничий Андреапольского отдела лесного хозяйства Торопецкого лесничества, являясь должностным лицом, пренебрег своими обязанностями, не осуществлял проверки правильности проведения рубки леса на делянке и подписал акт осмотра.
В результате халатности лесничего лесозаготовителем были смещены границы делянки и осуществлена заготовка древесины в защитных лесах.
Ущерб лесному фонду РФ составил свыше 3 млн. 800 тыс. рублей, нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду и порядка пользования лесным фондом.
Уголовное дело в отношении должностного лица по ч. 1 ст. 293 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.
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