Коронавирус в Тверской области: в Верхневолжье появился сайт с полезной информацией и каталогами онлайн-сервисов
В Верхневолжье создан сайт тверьдома.рф, на котором для жителей Тверской области собрана полезная информация и каталоги онлайн-сервисов.
На сайте можно найти ссылки для заказа продуктов, оплаты коммунальных услуг, вызова врача на дом. Есть раздел с полезной информацией о профилактике коронавирусной инфекции, телефоны "горячих линий".
В разделе "Образование" представлены ссылки на образовательные онлайн-курсы, на сервисе "Развлечения" можно выбрать онлайн-кинотеатр и бесплатно смотреть фильмы, мультфильмы и другие программы. А также, слушать музыку, читать электронные книги и многое другое.
Об актуальных новостях расскажет раздел "Свежая пресса", в котором представлены тверские СМИ, в том числе и "КП"-Тверь".
Сайт продолжает пополняться сервисами и услугами.
Оставайтесь дома и будьте здоровы!
ИСТОЧНИК KP.RU
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