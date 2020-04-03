Коронавирус в Тверской области: в Верхневолжье появился сайт с полезной информацией и каталогами онлайн-сервисов

3 Апр 2020 2020-04-03T11:33:24+03:00

В Тверской области заработал сайт с полезной инфомацией для жителей Фото: Виктория ЖУКОВА

На ресурсе собраны полезные ссылки для заказа продуктов и услуг и другая актуальная информация

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В Верхневолжье создан сайт тверьдома.рф, на котором для жителей Тверской области собрана полезная информация и каталоги онлайн-сервисов.

На сайте можно найти ссылки для заказа продуктов, оплаты коммунальных услуг, вызова врача на дом. Есть раздел с полезной информацией о профилактике коронавирусной инфекции, телефоны "горячих линий".

В разделе "Образование" представлены ссылки на образовательные онлайн-курсы, на сервисе "Развлечения" можно выбрать онлайн-кинотеатр и бесплатно смотреть фильмы, мультфильмы и другие программы. А также, слушать музыку, читать электронные книги и многое другое.

Об актуальных новостях расскажет раздел "Свежая пресса", в котором представлены тверские СМИ, в том числе и "КП"-Тверь".

Сайт продолжает пополняться сервисами и услугами.

Оставайтесь дома и будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU