Жительницу Тверской области оштрафовали за оскорбление врача
Ей придется заплатить 1000 рублей
За оскорбление врача женщина оштрафована на 1000 рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительницу Западнодвинского района оштрафовали за оскорбление врача-терапевта.
Находясь в помещении поликлиники, пациентка попросила врача-терапевта померить ей давление, что та и сделала. После того как медицинский работник сообщила, что показатели в пределах нормы, пациентка стала оскорблять врача и, тем самым, унизила ее честь и достоинство.
По данному факту прокуратурой Западнодвинского района возбуждено дело об административном правонарушении. За оскорбление она оштрафована на 1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU