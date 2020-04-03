Жительницу Тверской области оштрафовали за оскорбление врача

3 Апр 2020 2020-04-03T09:57:15+03:00

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Жительницу Западнодвинского района оштрафовали за оскорбление врача-терапевта.

Находясь в помещении поликлиники, пациентка попросила врача-терапевта померить ей давление, что та и сделала. После того как медицинский работник сообщила, что показатели в пределах нормы, пациентка стала оскорблять врача и, тем самым, унизила ее честь и достоинство.

По данному факту прокуратурой Западнодвинского района возбуждено дело об административном правонарушении. За оскорбление она оштрафована на 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU