Жители Тверской области обокрали дачу пенсионерки

2 Апр 2020 2020-04-02T13:20:19+03:00

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В дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратилась 66-летняя жительница Твери. Пенсионерка сообщила,что неизвестные проникли в ее дачный дом, расположенный в Калининском районе, и похитили бытовую технику. Ущерб составил 20 000 рублей.

Следственно-оперативная группа установила, что злоумышленники разбили в доме окно и, тем самым, проникли в помещение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены. Ими оказались ранее судимые неработающие жители Тверской области 39 и 34 лет. Злоумышленники сознались в содеянном.

За кражу фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU