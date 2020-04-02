2020-04-02T12:25:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Выплаты жителям Тверской области Пенсионный Фонд будет продлевать без личных заявлений

Эта мера связана с необходимостью максимально соблюдать режим самоизоляции
Виктория ТУШКОВА
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Чтобы продлить прав на выплаты, ходить лично по инстанциям какое-то время не придётся.Чтобы продлить прав на выплаты, ходить лично по инстанциям какое-то время не придётся.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Тверское отделение Пенсионного фонда РФ приступает к беззаявительному продлению выплат, право на которые обычно необходимо периодически подтверждать документально. Это связано с ограничительными мерами в связи с коронавирусом.

- В первую очередь это касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского капитала, - сообщает ведомство. - Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и продлить выплаты. Вплоть до 1 июля прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского капитала, выплаты будут предоставляться без обращений до 1 октября 2020 года.

То же касается и выплат пенсии по доверенности. Закон предписывает пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение выплат лично. Сейчас же до июля факт получения пенсии будет подразумеваться без заявления.

Также автоматически продлят выплаты получателям социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места жительства на территории России.

Все консультации относительно выплат, осуществляемых Пенсионным фондом, жители Тверской области могут получить по телефону 8 (4822) 45-20-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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