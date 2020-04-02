Выплаты жителям Тверской области Пенсионный Фонд будет продлевать без личных заявлений
Тверское отделение Пенсионного фонда РФ приступает к беззаявительному продлению выплат, право на которые обычно необходимо периодически подтверждать документально. Это связано с ограничительными мерами в связи с коронавирусом.
- В первую очередь это касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского капитала, - сообщает ведомство. - Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и продлить выплаты. Вплоть до 1 июля прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию.
Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского капитала, выплаты будут предоставляться без обращений до 1 октября 2020 года.
То же касается и выплат пенсии по доверенности. Закон предписывает пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение выплат лично. Сейчас же до июля факт получения пенсии будет подразумеваться без заявления.
Также автоматически продлят выплаты получателям социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места жительства на территории России.
Все консультации относительно выплат, осуществляемых Пенсионным фондом, жители Тверской области могут получить по телефону 8 (4822) 45-20-80.
ИСТОЧНИК KP.RU
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